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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi

03 Temmuz 2021 17:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

DSÖDünya Sağlık ÖrgütüDeltaDelta varyantıTedros Adhanom Ghebreyesus
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