Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye’ye maske yardımı yapmış

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Covid-19 pandemisi nedeniyle İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve Somali başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunurken Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de Türkiye’ye maske yardımı yaptığı ortaya çıktı.

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 İzleme Grubu’nun hazırladığı Covid-19 Pandemisi 4. Ay değerlendirme Raporu’nun sunuş bölümünde DSÖ’nün maske yardımıyla ilgili şu bilgi verildi:

“DSÖ Avrupa sayfasından öğrendiğimiz ama gözden kaçabilecek bir bilgiyi de paylaşmakta yarar var: DSÖ, Almanya Hükümeti’nden sağladığı 1.7 milyon dolarlık fonla aldığı milyonlarca maske, gözlük ve diğer malzemeyi ülkemizdeki sağlık çalışanlarına -dikkate değer ikipartnerin dağıtım katkısıyla- yardım amacıyla göndermiş. Türkiye’de COVID-19’un sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabulü -henüz- mümkün olmadı ama DSÖ’nün sağlıkçıların hasta olmaması için kişisel koruyucu ekipman (KKE) yardımı kayda değer.”

Maske sorunu çözülemedi

İzleme Grubu üyesi ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap’ın hazırladığı “Türkiye’de maske ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar” başlıklı bölümde de “maske dağıtımındaki sıkıntının devam ettiği” vurgulandı. Maske dağıtımı hakkında şu değerlendirme yapıldı:

“Pandemi sürecinde maske kullanımına ilişkin sürekli değişen uygulamalarla karşılaşıldı.

Ayrıca maske temininde güçlükler yaşandı. Başlangıçta ücretsiz verilmesi planlanan maskelerin vatandaşlara ulaşması ile ilgili sıkıntılar yaşandı. Ardından ücretli olarak satılmasına karar verildi.

Bu arada maske stokları konusunda sıkıntı olmadığı, salgın boyunca yetecek kadar maske olduğu hatta bazı ülkelere maske yardımında bulunulduğu açıklandı. Neredeyse tüm ülkede maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle ve maskelerin ücretli olarak satılmasıyla birlikte maske konusu halen güncelliğini korumaktadır. Afişlerle ve videolarla da halk, maske kullanımı konusunda bilgilendirilmiştir. Ancak pandeminin başından itibaren maske teminine ilişkin sıkıntı yaşanmıştır.”