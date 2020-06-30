Dünya Sağlık Örgütü: Daha en kötüsünü görmedik

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermeye devam ettiğini vurgulayarak, "Daha en kötüsünü görmedik" dedi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Pandemi, bitmeye yakın bile değil" diye konuştu.

Hindistan'da bir günde 20 binden fazla vaka tespit edilmesinden bahseden DSÖ yöneticisi, "En çok bu tür ortam ve şartlardan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Bunu söyleyeceğim için çok üzgünüm, ama henüz en kötüsünü görmedik" bile diyerek insanları önlemlere uymaya teşvik etti.

Temas takibi yapmayan ülkelere de tepki gösteren Ghebreyesus, "Filyasyonun çok zor olduğunu söyleyen ülkeler saçma bir mazeret sunuyor" dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar 10 milyon 429 bin 791 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 508 bin 630 kişi hayatını kaybetti.