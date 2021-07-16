DSÖ, Covid-19'un laboratuvar sızıntısı olduğu fikrini reddetmenin çok erken olduğunu belirtti: "Kazalar olabiliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile Çin'deki laboratuvar sızıntısının bağlantılı olduğu fikrini reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Covid-19'un kökenlerini araştıran bilim insanları, Çin'den daha şeffaf olmalarını talep etti.

The Guardian'ın haberine göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin ilk günlerine dair şeffaf bilgi edinebilmek için, Çin'le işbirliği yapılmasını istediğini söyledi.

DSÖ'nün mart raporunda Covid-19'la alakalı "laboratuvar sızıntısı olma ihtimali düşük" ibaresi yer alıyordu. Ancak, virüsün Wuhan'daki devlet laboratuvarından sızmış olabileceği teorisini görmezden gelmek için çok erken olduğu belirtildi.

Tedros, "Ben kendim bir laboratuvar teknisyeniydim ve laboratuvarlarda çalıştım. Laboratuvar kazaları olabiliyor, bu çok yaygın" dedi.

Son aylarda, Covid-19'un bir laboratuvarda yapıldığı ve belki de tasarlanmış bir virüs olduğu fikri, özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD istihbaratının gözden geçirilmesi emrini vermesiyle ivme kazandı.

Çin, bu iddiaların siyasi amaçlı olduğunu savunarak virüsün yurtdışında da başlamış olabileceğini söyledi. DSÖ'nün ilkbaharda düzenlediği toplantıda Çin, Covid-19'un kökenine yönelik araştırmaların diğer ülkelerde devam etmesi gerektiğini söyledi.

DSÖ başkanı, Çin'in işbirliğinin kritik olduğunu ekleyerek, "Bu laboratuvarın pandeminin öncesinde ve başlangıcında durumunun ne olduğuna dair doğrudan bilgiye ihtiyacımız var. Eksiksiz bilgi edinirsek, laboratuvar bağlantısını hariç tutabiliriz" dedi.

Tedros'un şeffaflık çağrısı, Çinli yetkilileri virüsün kökenine ilişkin soruşturmanın devam etmesine izin vermeye çağıran Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından tekrarlandı.

Spahn, "Şimdiye kadarki Çin hükümetinin işbirliğini takdir ediyoruz. Ama bu henüz yeterli değil" dedi.