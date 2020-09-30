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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklanandan fazla

30 Eylül 2020 18:45

Dünya genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı teyit edilen verilere göre 1 milyonu aşmasının ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek" dedi.

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