Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 için aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için dünya genelinde Faz 3 denemeleri devam eden 10 aşı adayından bir veya ikisinin sonuçlarının kasım sonu itibarıyla alınabileceğini bildirdi.

İsviçre, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor" dedi.

Ghebreyesus, oksijenin Covid-19 hastaları için en gerekli "ilaçlardan" biri olduğunu ifade ederken, "DSÖ, sürdürülebilir oksijen tedarikini artırmak için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya kararlıdır" diye konuştu.

Aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise "Devam eden aşı çalışmalarını izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir" bilgisini paylaştı. Swaminathan, aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirtti.

Dünya genelinde halen 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini ifade eden Swaminathan, aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu biliyoruz" diye konuştu.