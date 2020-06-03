Dünya Sağlık Örgütü, "Covid-19 etkisini yitirdi" diyen ünlü doktoru yalanladı

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Dünya Sağlık Örgütü ve pek çok bilim insanı İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Profesör Alberto Zangrillo'nun yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) etkisini yitirmeye başladığına dair açıklamalarını yalanladı.

Independent'ın haberine göre, Lombardiya'daki San Raffaele Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı, İtalya'nın ünlü doktoru profesör Zangrillo, devlet kanalında Covid-19'un artık klinik olarak varolmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Zangrillo'nun açıklamalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden epidemolog Maria Van Kerkhove ve birkaç uzman daha söylenenlerin bilimsel bir dayanağı olmadığını söyledi. Kerkhove, "Koronavirüs'ün bulaşma durumu değişmedi, yoğunluğu değişmedi" dedi.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan gelişen enfeksiyon hastalıkları profesörü Martin Hibberd, 35 bin virüs genomu üzerinde yapılan araştırmanın virüsün yoğunluğuna dair herhangi bir değişiklik göstermediğini söyledi.

Eleştirilerin ardından Reuters'a konuşan Prof. Zangrillo, "Virüsün değiştiğini söylemedim. Virüs ve taşıycı arasındaki etkileşim kesinlikle değişti" dedi.