Dünya Sağlık Örgütü, çocukların Covid-19'u anlayabilmesi için Türkçe de dahil 36 dilde hikâye kitabı hazırladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların Covid-19 salgınını anlayabilmeleri ve hastalıktan korunmak için neler yapabileceklerini anlatan Türkçe dahil 36 dilde bir hikâye kitabı hazırladı. İnternet üzerinden erişime sunulan kitap, sesli olarak da yayınlanacak.

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, ilk kez ortaya çıktığı Aralık 2019’dan bu yana 1,4 milyondan fazla insana bulaştı ve 90 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. Bugüne kadar 330 bin kişi hastalıkla savaşını kazansa da, bilim dünyası Covid-19’a karşı hala spesifik bir ilaç geliştirebilmiş değil.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların COVID-19 salgınını anlayabilmeleri için aralarında Türkçe’nin de olduğu 36 farklı dilde bir hikaye kitabı hazırladı. 50'den fazla kuruluşla birlikte hazırlanan kitapta, 'Ario' isimli hayal ürünü bir karakter bulunuyor.

Çocuklara, kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını Koronavirüs'ten nasıl koruyabilecekleri anlatan karakter, çocukların pozitif ve güvende kalmaları için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyor. "Benim Kahramanım Sensin, Covid-19 ile Savaşan Çocuklar' ismini taşıyan hikâye kitabı, 6-11 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

Proje hakkında konuşan DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Geçmişteki insani acil durumlar gençlerin hayatları tepetaklak olduğunda korkularını ve kaygılarını gidermenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkaran bu güzel kitap, onların koronavirüs salgını sırasında ne yapmaları gerektiğini anlatıyor” dedi.

DSÖ, proje için dünya çapında 1700 çocuk, ebeveyn, bakıcı ve öğretmenle görüşüldüğünü söylüyor. Yazar ve çizer Helen Patuck ile proje ekibinin bu katkılardan yararlandığını vurgulayan DSÖ, hikâye ile mesajların farklı kıtalardan ve sosyal çevrelerden çocuklar için anlam ifade etmesine çalıştıklarını belirtti.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz. TIKLAYIN.