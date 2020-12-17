Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'yı Noel için uyardı: Toplanmalarda maske takın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşan Noel tatiline karşı vaka sayılarının arttığı Avrupa'ya uyarılarda bulundu. DSÖ, Noel' bir araya gelen kişilerin iyi havalandırılmış bir yerde durması ve maske takmaları gerektiğini söyledi.

DSÖ Avrupa'nın internet sitesinde yaklaşan Noel tatili için uyarılar yer aldı. 2020'nin zor geçen bir yıl olduğunun vurgulandığı açıklamada bir araya gelecek insanların özellikle yaşlı kişilerle sosyal mesafeyi bozmasının Covid-19 riskini ciddi anlamda artırdığı belirtildi.

Dini etkinliklerin mümkünse açık alanda ve az kişiyle gerçekleştirilmesinin önerildiği açıklamada insanların aileleriyle bir araya gelirken de mümkünse maske takması gerektiği belirtildi. Aile buluşmalarının mümkünse açık havada, değilse iyi havalandırılmış bir kapalı alanda gerçekleşmesi gerektiği hatırlatıldı.

Koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü Avrupa ülkeleri, Noel tatili için hafiflemeye gitme konusunu tartışıyor. Uzmanlar, Noel için hafiflemenin vakalarda ciddi artışa neden olacağını söylüyor.