Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da yeni Koronavirüs vakaları düşüşe geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayılımının geçen hafta yavaşlamaya başladığını açıkladı. Öte yandan ölüm oranlarının arttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Avrupa'da küresel Koronavirüs ölümlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin yaşandığı belirtildi. Yeni vaka sayısının bir hafta öncesine göre Avrupa genelinde yüzde 6 oranında düştüğü belirtildi. Düşüşün nedeni olarak pek çok Avrupa ülkesinde yeniden yürürlüğe giren Koronavirüs kısıtlamaları gösterildi.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında ulusal karantinanın yeniden başladığı Britanya'da yeni vaka sayıları bir haftada yüzde 13 oranında düştü. Ülkede Ağustos ayından bu yana ilk kez vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Avrupa'da vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan Fransa'da da yeni vakalar ulusal karantinayla birlikte düştü. Kısıtlamalar, bu hafta sonundan itibaren aşamalı olarak hafifleyecek.

Üçüncü dalga uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da önlemlerin bir anda bırakılması durumunda üçüncü dalga riskinin kapıda olduğunu söylemişti. Asya ülkeleri örnek gösterilerek, vaka sayılarında düşüş kalıcı olmadan kısıtlamalarda hafiflemeye gidilmemesi gerektiği açıklanmıştı.