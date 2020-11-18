Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da Covid-19 vakaları azalıyor, ölü sayıları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında geçen hafta son üç aydır ilk defa azalma görüldüğünü ancak ölü sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

DSÖ, dünyada geçen hafta içinde 4 milyon yeni vaka tespit edilirken, yaklaşık 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam vaka sayısı salı günü itibarıyla 15 milyonu geçen Avrupa, salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Vakaların yüzde 46'sı, ölü sayılarının yüzde 49'u Avrupa'da görüldü

DSÖ'ye göre, dünyada geçen hafta yeni vakaların yüzde 46'sı ve ölü sayılarının yüzde 49'u Avrupa'da görüldü. Üç aydan fazla bir süredir ilk defa geçen hafta Avrupa'da vaka sayısı yüzde 10 düşüş gösterdi. Bu dönem içinde Avrupa'da 29 bin kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Bu durum, bir önceki haftaya oranla ölü sayısında yüzde 18 artış yaşandığı anlamına geliyor.

Amerika katısında ise geçen hafta 1,45 milyon yeni vaka görüldü ve 19 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs, ortaya çıktığı günden bu yana dünyada 55 milyon 943 binden fazla kişiye bulaşırken 1 milyon 343 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.