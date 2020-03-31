Dünya Sağlık Örgütü: Asya ve Pasifik, Koronavirüs'ü durdurmuş olmaktan çok uzak, her ülke büyük ölçekte yayılmalar için hazır olmalı

Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, Asya ve Pasifik'in henüz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını durdurmaktan çok uzakta olduğunu söyledi. Kasai, ülkelerin salgının yayılmasını durdurmak için aldığı önlemlerin Covid-19'un büyük ölçekte topluma yayılmasından önce zaman kazanmak için olduğunu söyledi.

Dünya Bankası'nın Koronavirüs pandemisinin dünya ekonomisinde büyük çöküş yaratacağı ve Doğu Asya'nın büyük bölümünü yoksulluğa sürükleyeceğini öngördüğü gün Dünya Sağlık Örgütü'nden de uyarı geldi. Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, bütün önlemler alınsa bile pandemi sürdüğü sürece ülkeler için büyük ölçekte topluluk bulaşmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kasai, "Açık konuşayım. Salgın Asya ve Pasifik'te durdurulmuş olmaktan çok uzak. Bu uzun süren bir mücadele olacak ve gardımızı indiremeyiz. Her ülke büyük ölçekte yayılmalara hazır olmalı" dedi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vakaları 787 bini aşmış durumda.