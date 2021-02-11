Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca Koronavirüs aşısının tüm yetişkinlerde kullanımına onay verdi

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Dünya Sağlık Örgütü, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımını yetişkinler için önerdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, son günlerde 65 yaş üstünde kullanımı ve Güney Afrika'da çıkan Koronavirüs varyantına karşı etkililiği tartışılan AstraZeneca aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yetişkinler için kullanım onayı geldi.

DSÖ'nün Stratejik Uzman Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, aşının 8 ila 12 hafta ara verilerek iki doz şeklinde uygulanması gerektiğini söyledi.