Dünya Sağlık Örgütü, aşı çalışmalarını hızlandırmak için genç ve sağlıklı gönüllülerin Covid-19'la enfekte edilmesini görüşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı gelişimini hızlandırmak için genç sağlıklı gönüllülere bilinçli bir şekilde Covid-19 enfekte edilmesi yöntemini değerlendirmeye başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs aşı adayları üçüncü faz denemelerini sürdürerek olumlu gelişmeler duyursa da DSÖ'nün gündeminde aşı çalışmalarını hızlandırmak var. Bilim insanları arasında süreci hızlandırmak için sağlıklı genç hastaların virüsle enfekte edilmesi üzerine bir tartışma başladı.

Bazı bilim insanları, kesinleşmiş bir tedavinin olmadığı virüsün bilinçli olarak insanlara enfekte edilmesinin tehlikeli olabileceğini düşünürken bir grup ise Covid-19'un genç ve sağlıklı kişilerde etkilerinin minimal olacağını, topluma yararının daha fazla olacağını savunuyor.

DSÖ danışma grubu, bugün toplanarak insanlar üzerinde virüs denemesinin artıları ve eksilerini tartışacak. DSÖ, bugünki toplantının kamuoyuna açık olmayacağını ancak daha sonra detayların paylaşılabileceğini söyledi.