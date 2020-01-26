Dünya Sağlık Örgütü alarm seviyesini yükseltti; Koronavirüs kaynaklı ölüm vakası 56'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerinde görülmeye başlayan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, salgın için alarm seviyesini yükseltti.

Çin'in Wuan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü salgına ilişkin alarm seviyesini yükseltti. Tehlikeyi Çin için oldukça yüksek seviyesine çıkarak DSÖ, küresel ölçekte ise orta seviye alarm verdi.

DSÖ'nün Koronavirüs'ten korunmak için öneriler yaptığı paylaşımda şunlar yer aldı:

Ellerinizi sık sık alkol bazlı sabun aracılığıyla yıkayın.

Öksürürken ya da hapşururken azını ve burnunuzu kapatın.

Ateş ve öksürük şikâyetleri olan kişilerle yakın temastan kaçının.

Et ve yumurtaları iyice pişirin.

Yaban hayvanlar ya da çiftlik hayvanlarıyla yakın temastan kaçının.

TIKLAYIN: Koronavirüs | Çin'de ülke içi ve dışına yapılacak tüm yolculuklar askıya alındı

Çin'de ölü sayısı 56, 2000 kişi etkilendi

Çin devlet televizyonu, Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 56'ya çıktığını duyurdu. Şu ana kadar bilinen bütün ölümlerin Çin'de yaşandığı belirtildi. Doğrulanan 2 bin vaka olduğu, 2 bin 600 de şüpheli durum olduğu aktarıldı.

Yakın zamanda Çin'in Wuhan kentinden Kanada'ya ulaşan bir adamda Koronavirüs tespit edildi, Kanada'daki ilk vaka görülmüş oldu.