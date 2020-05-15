Dünya Sağlık Örgütü: Afrika kıtasında bir yılda 250 milyon kişi Koronavirüs'e yakalanabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) süreciyle mücadalesine ilişkin açıklama yaptı. DSÖ, 47 Afrika ülkesinde toplamda 250 milyon insanın gelecek yıl içinde enfekte olabileceğini öngördü.

BMJ Küresel Sağlık dergisinde yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü modeli Afrika kıtasında dünyanın diğer bölgelerinden daha düşük bulaşma hızı olacağını belirtti. Fakat modeli hazırlayan bilim insanları, hastaneye sevk edilen hastaların sayısının artması, sağlık hizmetlerinde verilen diğer servisler üzerinde büyük etkileri olacağını belirtti.

47 Afrika ülkesinde bir yıl içinde 250 milyon insanın enfekte olması bekleniyor. Bilim insanları Afrika'nın düşük bulaşma hızında genç nüfusunun payı olduğunu belirtti.

Veri analisti Humphrey Karamagi, "Sayılarda en önemli faktör yaş, ayrıca obezite vaka sayısı az" dedi.