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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da Covid-19 nedeniyle bir yılda 190 bin kişi ölebilir

Avrupa'da bir milyon kişiye 4 bin, Afrika'da 9 yatak düşüyor

07 Mayıs 2020 23:08

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Afrika'da bir yıl içinde 190 bin kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Salgının kontrol altına alınamaması durumunda neler olabileceği üzerine bir modelleme yapan DSÖ, 1 milyar nüfusa sahip 47 ülkeden oluşan Afrika kıtasına uyarılarda bulundu.

DSÖ'ya göre Cezayir, Güney Afrika ve Kamerun gibi ülkeler yüksek risk altında. En büyük tehditlerden biri olarak, sağlık sisteminin çok sayıda hasta nedeniyle çökme noktasına gelme ihtimali gösteriliyor.

Modele göre 3,6 ile 5,5 milyon arasında kişi hastaneye kaldırılabilir. Solunum cihazı desteği duyabilecek kişi sayısı ise 52 bin ile 107 bin arasında öngörülüyor.

Avrupa'da bir milyon kişiye 4.000, Afrika'da 9 yatak düşüyor

DSÖ, Afrika ülkelerine hastane kapasitelerini artırma tavsiyesi veriyor. Avrupa'da bir milyon kişiye 4 bin yoğun bakım yatağı düşerken Afrika'da bu sayı dokuz.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Bölgedeki hükümetler Covid-19'a karşı yeterli önlem alamazsa virüs kıtada birkaç yıl boyunca etkisini gösterebilir. Test yapmalı, takip etmeli ve izole etmeliyiz" dedi.

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