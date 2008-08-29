Dünya Sagalassos'u izliyor

Burdur'un Ağlasun ilçesi sınırları içindeki, tarihi MÖ 6000'lere dayanan Sagalassos Antik Kenti, gün ışığına çıkan tarihi eserleriyle tüm dünyanın dikkatlerini üzerine topluyor

Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü tamamlandı. Bu yılki kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler arasında en büyük ilgiyi Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait baş ve ayak heykelleri ile 16. Roma İmparatoru Antoninus Pius'un eşi Faustina Maior'a ait baş heykeli çekti.Öte yandan, geçtiğimiz yılki kazılarda gün ışığına çıkarılan Roma İmparatoru Hadrian'a ait baş heykeli ise Londra'daki British Museum'da düzenlenen ''Hadrian'' sergisinin en önemli parçası oldu.



Burdur Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci, Fransız bir gezgin tarafından 1706 yılında bulunan antik kentte bu yıl 8 hafta süren kazıların tamamlandığını bildirdi. Sagalassos'un Toroslar'ın zirvesinde, 1500 metre yükseklikte kurulduğunu anlatan Ekinci, antik kentin Psidia coğrafyasının önemli yerleşim birimlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.Kentin yaşanan iki büyük depremin ardından oturulamaz hale geldiğini belirten Hacı Ali Ekinci, ''Kazılarla kentin her gün yeni bir bilinmeyeni ortaya çıkıyor. Kentin 1500 metre yükseklikte kurulması sayesinde kentin malzemeleri herhangi bir nedenle alınıp götürülmemiş ve kent bakir kalmış'' dedi.

Hacı Ali Ekinci, kazı çalışmalarının Antoninler Çeşmesi, Roma hamamı, Makellon denilen ticari yapı çevresinde sürdüğünü kaydetti.Kazılarda heykellerden günlük malzemelere kadar pek çok parçanın gün ışığına çıktığını anlatan Ekinci, geçen yılki kazıların en önemli parçası olan Roma İmparatoru Hadrian'a ait heykelin ise sergilenmek üzere Londra'daki British Museum'a gönderildiğini hatırlattı.



Serginin gerçekleştirildiği salonun Burdur Müzesi büyüklüğünde olduğunu dile getiren Ekinci, ''Sergi alanına girdikten sonra ilk gördüğünüz heykel, Sagalassos'tan giden İmparator Hadrian'a ait baş heykeli. İngilizler, İmparator Hadrian'a büyük önem gösteriyorlar. Bu sergiyle Burdur'u ve Türkiye'yi çok iyi şekilde tanıttık'' diye konuştu.Hacı Ali Ekinci, bölgede 20 yıldır devam eden kazılarda çoğunluğu sikke, kemik, metal ve taş malzemeler olmak üzere küçük eserlerin gün ışığına çıkarıldığını, antik kentten çıkarılan eser sayısının ise 500'e ulaştığını bildirdi.



Burdur Müzesi



Ekinci, Sagalassos Antik Kenti'nin Burdur Arkeoloji Müzesi'nin de önemli bir tarihi eser kaynağı olduğunu anlattı. Müzenin kuruluşunu tamamlayalı 50 yıl olduğunu belirten Ekinci, yürütülen kazılar arasında en detaylısının Sagalassos Antik Kenti olduğunu dile getirdi.Bunun yanı sıra Hacılar Höyüğü'nün de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ekinci, şu bilgileri verdi: ''Hacılar'da kazılara 1956'da başlandı. Şu ana kadar bu bölgede neolitik dönem denilen, yani insanların ilk yerleşik hayata geçtikleri, alet yapmayı, toprağı sürmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi öğrendikleri dönemi görebiliyoruz. Yani Hacılar Höyüğü'nde yeni bir tarih yaratılmış, mağaradan çıkılıp yerleşik hayata geçilmiş.''Burdur Müzesi'nde yaklaşık 60 bin eser olduğunu da belirten Hacı Ali Ekinci, bu eserlerin 3 binini sergileyebildiklerini anlattı.Ekinci, müzenin internet ortamında üç boyutlu olarak gezilebildiğini de sözlerine ekledi.

