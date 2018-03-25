Dünya Saati: İstanbul'un sembol yapıları iklim değişikliğine dikkat çekmek için karanlığa büründü

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı.
İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.
Bu sene Türkiye’den Dünya Saati’ne destek veren yapılar şöyle:
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü
Adana Saat Kulesi
Adana Taşköprü
Amintas Kaya Mezarları
Ankara Garı
Ayasofya Müzesi
Beykoz Kasrı
Beylerbeyi Sarayı
Bodrum Kelesi
Bursa Tophane Saat Kulesi
Çanakkale Saat Kulesi
Dolmabahçe Camii (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)
Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi
Edirne Eski Camii
Edirne Kent Müzesi
Edirne Kültür Merkezi ve Nikah Salonu
Eskişehir Tren Garı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Haydarpaşa Garı
Ihlamur Kasırları
İzmir Saat Kulesi
Kız Kalesi
Kurşunlu Külliyesi
Küçüksu Kasrı
Masal Şatosu
Nur-u Osmaniye Camii
Rumeli Hisarı
Selimiye Camii
Sirkeci Garı
Sultanahmet Camii
Süleymaniye Camii
Truva Atı
Türkan Saylan Kültür Merkezi
Uçhisar Kalesi (Kapadokya Peri Bacaları)
Üç Şerefeli Camii
Yeni Camii
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
Yıldız Şale Köşkü (Yıldız Sarayı)