Dünya Saati: İstanbul'un sembol yapıları iklim değişikliğine dikkat çekmek için karanlığa büründü

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı.

İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.

Bu sene Türkiye’den Dünya Saati’ne destek veren yapılar şöyle:

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü

Adana Saat Kulesi

Adana Taşköprü

Amintas Kaya Mezarları

Ankara Garı

Ayasofya Müzesi

Beykoz Kasrı

Beylerbeyi Sarayı

Bodrum Kelesi

Bursa Tophane Saat Kulesi

Çanakkale Saat Kulesi

Dolmabahçe Camii (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)

Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi

Edirne Eski Camii

Edirne Kent Müzesi

Edirne Kültür Merkezi ve Nikah Salonu

Eskişehir Tren Garı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Haydarpaşa Garı

Ihlamur Kasırları

İzmir Saat Kulesi

Kız Kalesi

Kurşunlu Külliyesi

Küçüksu Kasrı

Masal Şatosu

Nur-u Osmaniye Camii

Rumeli Hisarı

Selimiye Camii

Sirkeci Garı

Sultanahmet Camii

Süleymaniye Camii

Truva Atı

Türkan Saylan Kültür Merkezi

Uçhisar Kalesi (Kapadokya Peri Bacaları)

Üç Şerefeli Camii

Yeni Camii

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi

Yıldız Şale Köşkü (Yıldız Sarayı)