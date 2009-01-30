‘Dünya Saati’ eylemi 28 Mart’ta yapılacak

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için tüm dünyada düzenlenen "Dünya Saati-Earth Hour" eylemi, bu yıl 28 Mart’ta 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye İletişim Sorumlusu Sezen Gülçen'den aldığı bilgiye göre, "Dünya Saati-Earth Hour" eylemi ilk kez 2007 yılının Mart ayında WWF-Avustralya'nın önderliğinde Sidney'de gerçekleştirildi.



Eylem, 2008 yılında ise küresel bir kampanyaya dönüştü. Mart ayında belirlenen bir günde ve saatte ışıkları bir saat kapatmaya dayalı olan "Dünya Saati" eylemi, küresel iklim değişikliği üzerinde basit bir hareketle yaratabilecek farka işaret ediyor.



Sadece gereksiz aydınlatmaları söndürerek bile karbon salınımını azaltmanın ve iklim değişikliği için bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu küresel bir mesajla anlatan eylem, bu yıl 28 Mart’ta yerel saatle 20.30-21.30 arasında tüm dünyada yapılacak. Eylemle sönecek ışıklar, 2009'da da insanlığın küresel iklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmaya niyetli olduğunu tüm karar vericilere göstermiş olacak.



Eylemin, Türkiye'de gerçekleşmesi için 2 yıldır WWF-Türkiye çalışma yürütüyor. Dünyanın büyük şehirlerinden "Dünya Saati"ne katılma çağrıları ve taahhütler geliyor. Katılımcılar, aralarında Moskova, Los Angeles, Las Vegas, Londra, Hong Kong, Sidney, Roma, Oslo, Cape Town, Lizbon, Singapur, Toronto, Dubai, Kopenhag ve İstanbul'un da bulunduğu 74 kentten oluşuyor.



Işıklarını kapatacaklar



"Dünya Saati" eylemine, 28 Mart cumartesi günü saat 20.30'da dünyanın en uzun oteli olan Burj Dubai, Toronto'da bulunan CN kulesi, Sidney Opera binası, Roma'da bulunan İtalya Cumhurbaşkanlığı gibi birçok tanınmış ve tarihi bina ışıklarını kapatarak katılacak.



WWF-Türkiye de, "Dünya Saati"nin Türkiye'de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya gibi birçok şehirde gerçekleşmesi için destek bekliyor.



Küresel iklim değişikliğinden büyük oranda etkilenecek olan Türkiye'nin su kaynaklarını, ormanlarını ve tüm doğal zenginliğini korumak için herkese her zamankinden daha fazla sorumluluk düşüyor.



"Dünya Saati"eylemine katılmak için "www.wwf.org.tr" adlı web sitesinden WWF-Türkiye'ye ulaşmak mümkün.



(AA)

