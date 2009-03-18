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Çevre

'Dünya Saati' eylemi 28 Mart'ta

İklim değişikliğine dikkati çekmek için dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati" eylemi, bu yıl 28 Mart'ta 20.30-21.30 saatleri arasında yapılacak.

18 Mart 2009 02:00

İklim değişikliğine dikkati çekmek için dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati" (Earth Hour) eylemi, bu yıl 28 Mart'ta 20.30-21.30 saatleri arasında yapılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), eylemle, iklim için karar yılı olan 2009'da, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yaklaşık bir milyar kişinin bir saat süreyle ışıklarını söndürerek, "doğaya katkıda bulunmasının" hedeflendiğini belirtti.

Eylem kapsamında, sadece gereksiz aydınlatmaları söndürerek bile küresel ısınmaya neden olan karbon salınımını azaltmanın mümkün olduğunu göstermek isteyenler, ülkelerinin saati 20.30'u gösterdiğinde ışıklarını söndürecekler.

WWF-Fransa'nın tahminlerine göre geçen yıl, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülkeden yaklaşık 50 milyon kişi eyleme katıldı. "Dünya Saati" eylemi ilk kez 2007 Martta WWF Avustralya'nın önderliğinde Sidney'de düzenlendi. Mart ayında belirlenen bir günde ve saatte ışıkları bir saat kapatmaya dayanan eylem, geçen yıl küresel bir kampanyaya dönüştü.

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