Dünya Ruh Sağlığı Günü: "Daha iyi bir ruh hâli" için uzmanından altı öneri

Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Yeni tip Koronavirüs salgınının ikinci yılında, dünyanın dört bir yanında insan çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzmanlar, ruh sağlığı konusunda farkındalığın artmasıyla iyi olma durumuna yönelmenin kolaylaşacağını savunuyor.

Pandemiden önce de milyonlarca insanda stres, anksiyete, yeme bozuklukları, özgüven sorunları gibi çok geniş çerçevede ruh sağlığı sorunları görülürken, Covid ve eve kapanma süreçleri bu sorunları daha da belirgin kıldı.

CNN Sağlık, okurları için altı adımdan oluşan bir ruh sağlığına odaklanma rehberi hazırladı. İşte psikolog John Duffy’nin Dünya Ruh Sağlığı Günü için önerdiği altı adım:

1- Güne iyi hissederek başlayın

İnsanın güne, duygusal olarak kendiyle ilgilenerek başlaması, günün devamına da ışık tutabilir. Uyanır uyanmaz sosyal medyayı kontrol etmek, ya da iş başlamak yerine derin nefes almak ve iyi hissettiren şeylere odaklanmak öneriliyor. Güne başlamak için meditasyon, sevilen bir kitaptan bir bölüm okumak gibi sakinleştirici ve iyi hissettiren eylemlerin günün kalanında da iyi hissettirebileceği belirtiliyor.

Öneri: Unutmamak için, sabah uyanır uyanmaz yapılacak iyi hissettirecek aktiviteyi bir kağıda yazıp telefonunuzun üzerine yapıştırabilirsiniz.

2- Kendi aklınızın içindekilerin dışına çıkın

Anksiyete ya da depresyon durumlarında semptomlarımız aklımızı meşgul eder. Beynimiz sürekli durumun ağırlığını ya da yeni semptomları tespit etmeye çalışır. Tek odak noktamız hâline geldiğinde semptomlarımız da belirginleşir. Eğer dikkatimizi başkalarına hizmet etmeye odaklarsak kendi endişelerimiz de azalacaktır. Başkalarına yardım etme durumu aynı zamanda insanda bir tatmin hissi de yaratacaktır.

3- Gereksizleri ortadan kaldırın

Gün içinde yoğunluğumuza neden olan çok sayıda iş birikirken, önceden bir önem sıralaması yapmak ve kapasitemizi zorlamak yerine gerçekten önemli olan işlerimizi halletmek, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir.

4- İlişkilerinizi değerlendirin

Hayatımızın büyük bir çoğunluğunu aile, özel yaşam, arkadaşlık, iş ortamlarındaki ilişkilerimiz kapsar. Uzmanlar, bu ilişkilerdeki konumumuzu değerlendirmenin, ilişkinin bize iyi gelip gelmediğine karar vermenin de ruh sağlığı için önemli bir adım olduğunu savunuyor.

5- İnsanlara nasıl olduklarını sorun

Dünya Ruh Sağlığı Günü, insanın kendine döndüğü, kendi ruh sağlığını öncelediği bir gün olsa da çevremizdekilerin durumunu sormak da iyi bir adım olabilir. İnsanlar kendilerine sorulana kadar yaşadıkları zorlukları anlatmaktan çekinebilir.

6- Değişmeye ve öğrenmeye istekli olun

Her hafta bir saat kendinize odaklanmaya ve kendinize bakmaya ayırın. Bu terapi yoluyla da olabilir, size iyi gelen başka yöntemlerle de. Bu bir saat içinde aklınızın nasıl çalıştığını, iyi olma durumuna giden yoldaki engellerinizin ne olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu yolla, kendi duygusal ruh durumunuzu kontrol etmenin yanı sıra ruhsal zorulukların normal olduğunu da anlayabilirsiniz.

(Kaynak: CNN Health)