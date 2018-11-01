Dünya ressamları Alanya'da buluştu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı\'na 17 ülkeden 60 sanatçı katıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, Alanya\'da bulunan Grand Kaptan Otel\'de gerçekleşti. 30\'u yurt dışından toplam 60 profesyonel sanatçının katıldığı çalıştay 10 gün sürecek. Küratörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç\'ın üstlendiği organizasyon, 26 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Çalıştayda sanatçılar workshoplar düzenleyecek ve resimler yapacak. Çalıştay sonunda yapılan eserler ise düzenlenecek olan sergilerde sanatseverlerle buluşturulacak. Çalıştaya Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çuvaşistan, Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Slovenya, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerden profesyonel ressamlar ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda yapılan panellerde sanatçılar Akdeniz Üniversitesi lisans öğrencileriyle Alanya Türker Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.

\'GÜÇLÜ BİR ETKİNLİK\'

Sanat çalıştayı hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç, birçok ülkeden değişik kültürlerden ressamları buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kılıç, \"Etkinliğimize 30\'u yabancı olmak üzere toplam 60 sanatçı katıldı. Etkinliğimize bu sanatçılarımız yanı sıra Alanya\'daki güzel sanatlar lisesi öğretmenleriyle Antalya\'daki önemli sanatçılarımızı da bu etkinliğe davet ettik. Bu kapsamda 2 panel de düzenledik. Panelimize güzel sanatlar lisesi öğrencileri de dahil olarak bu konuda bilgilendi. Hem sanat hem de bilimsel yönü olan güçlü bir etkinlik\" dedi.

ÜLKEYE GÖRE RESİM TEKNİĞİ

Çalıştaya İran\'dan katılan ressam Haydeh Naghizadeh, ülkeler arası resim sanatının bir araya toplanmasının büyük bir olay olduğunu söyledi. Ülkelerin kültürlerine göre sanatlarının da değişiklik gösterebildiğini belirten Naghizadeh, \"Bence burası güzel bir ortam oldu. Dünyanın her bir yanından ressamlar biraya geldi. Resimlerimiz henüz bitmedi ama bitince çok güzel olacaklarına inanıyorum. Herkesin ayrı resim teknikleri ve resimleri var. Bu çok güzel bir şey, herkesin kendi ülkesine göre tavrı ve tekniği var. Bu ayrı teknikler bir araya geldi ve çok güzel bir ortam oldu\" diye konuştu.

ORTAK DİL

Katılımcılardan Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Çoban da şöyle dedi:

\"Anadolu\'da bu tip sanat seviyesinin yüksek olduğu etkinliklerin olması tarifi imkansız mutluluklar veriyor. Nedeniyse ilk defa burada öğrenci, hoca ve daha küçük yaştaki insanların birlikte olması. Yaklaşık 5 gündür bu çalıştaydan büyük keyif aldım. Türkiye\'nin sanatçılarıyla birlikte çalışmak ve dünya ülkelerinden sanatçılarla birlikte olmak bize ve sanat camiamıza mutluluk veriyor. Dünyanın değişik ülkelerinden ve değişik sanat üsluplarından bir araya gelen bu ortam, aynı zamanda bizim dünya sanatını da takip etmemizi, onlarla iletişim içerisine girmemize ve ortak bir dil oluşturmamıza etken oldu.\"

Çalıştay, 3 Kasım tarihinde yapılacak serginin ardından 4 Kasım tarihinde düzenlenecek törenle sonlanacak.