Dünya rekoru: 62 yaşındaki adam 8 saat plank pozisyonunda durdu

62 yaşındaki George Hood, 8 saat boyunca plank pozisyonunda durarak dünya rekorunu kırdı.

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren ABD'li Hood, 8 saat 15 dakika 15 saniye boyunca plank pozisyonunda durdu. Eski denizci asker olan Hood, 2011 yılında da 1 saat 20 dakikayla dünya rekorunu kırmış fakat sonra Çin'den Mao Weidong 8 saat 1 dakika durduğunda birinciliği kaybetmişti.

Rekoru tekrar elde etmek için hırslandığını söyleyen Hood, her gün ortalama 7 saat pratik yaptığını söyledi. "4-5 saat plank pozisyonunda durdum" diyen Hood daha sonra 700 şınav ve 2 bin mekik çektiğini en son da 500 squat hareketiyle günlerini tamamladığını söyledi.