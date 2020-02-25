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Dünya

Dünya rekoru: 62 yaşındaki adam 8 saat plank pozisyonunda durdu

"Her gün 7 saat çalıştım"

25 Şubat 2020 12:26

62 yaşındaki George Hood, 8 saat boyunca plank pozisyonunda durarak dünya rekorunu kırdı. 

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren ABD'li Hood, 8 saat 15 dakika 15 saniye boyunca plank pozisyonunda durdu. Eski denizci asker olan Hood, 2011 yılında da 1 saat 20 dakikayla dünya rekorunu kırmış fakat sonra Çin'den Mao Weidong 8 saat 1 dakika durduğunda birinciliği kaybetmişti. 

Rekoru tekrar elde etmek için hırslandığını söyleyen Hood, her gün ortalama 7 saat pratik yaptığını söyledi.  "4-5 saat plank pozisyonunda durdum" diyen Hood daha sonra 700 şınav ve 2 bin mekik çektiğini en son da 500 squat hareketiyle günlerini tamamladığını söyledi. 

 

 

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