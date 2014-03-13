Dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt futbolcu oluyor

Jamaika Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Winfried Schafer, dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt’a takımda oynama teklifi götürdü, yıldız atlet bu teklife olumlu yaklaştı.

Jamaika Futbol A Milli Takımı’nın Alman teknik direktörü Winfried Schafer, sporcunun geçtiğimiz dönemlerde futbola olan ilgisini açığa vurmasının ardından harekete geçtiğini ve Bolt’a ülkesinde futbol oynatma niyetinin bulunduğunu söyledi.

Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre Schafer, “Bolt’un futbol oynamak istediğini söylediği haberler okudum. İngiltere’de Manchester United forması giymek istediğini söylüyordu. Kendisi bir Jamaikalı, ben de bizim milli takımımızda olmasını istedim. 2016 olimpiyatlarından sonra 2018 Dünya Kupası elemelerinde takımda olabilir. Umarım ülkesi için oynayacak” dedi.

The Jamaica Star gazetesinde konuyla ilgili yayınlanan haberi kendisine ait sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşan yıldız atletin, Schafer’in bu çağrısına olumlu baktığı belirtildi. 2016 Olimpiyatları’nın ardından atletizmi bırakabileceği konuşulan Bolt’un yola futbolcu olarak devam edebileceği ifade edildi.