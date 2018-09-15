Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Mustafa AKIN - Can EROK / Muğla (Marmaris) (DHA) - 2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi\'nde ilk gün son buldu. 3 etapta yarışan pilotlar zorlu parkurda mücadele etti.

8 yıl aradan sonra Türkiye\'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası\'nda ilk gün 3 etapta koşulan yarışlarla sona erdi. Çetibeli, Ula ve Çiçekli\'deki zorlu parkurda mücadele eden yarışçılar, yarın Yeşilbelde, Datça ve İçmeler\'de kıyasıya yarışacak.

Organizasyonun ilk gününde genel sıralamada ilk 3\'e giren sporcular şu şekilde:

1. Thierry Neuville: 1.52.28.2

2. Sebastien Ogier: 1.52.28.5

3. Andreas Mikkelsen: 1.52.30.8

Etaplarda alınan sonuçlar şu şekilde:

ÇETİBELİ 1:

1. Craig Breen: 28.32.3

2. Hayden Paddon: 28.37.1

3. Andreas Mikkelsen: 28.39.6

ÇETİBELİ 2:

1. Sebastien Ogier: 27.34.8

2. Teemu Suninen: 27.57.5

3. Jari-Matti Latvala: 28.04

ULA 1:

1. Thierry Neuville: 16.14.8

2. Mads Ostberg: 16.16.9

3. Sebastien Ogier: 16.17.4

ULA 2:

1. Thierry Neuville: 15.59.7

2. Esapekka Lappi: 16.08.4

3. Sebastien Ogier: 16.08.5

ÇİÇEKLİ 1:

1. Andreas Mikkelsen: 10.32.

2. Sebastien Ogier: 10.32.1

3. Thierry Neuville: 10.34.6

ÇİÇEKLİ 2:

1. Ott Tanak: 10.22.3

2. Esapekka Lappi: 10.24.9

3. Sebastien Ogier: 10.28.4

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlardan görüntüler

- Seyircilerden detaylar

(FOTOĞRAFLI)