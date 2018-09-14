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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün başladı

Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA) -  2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ilk gün start aldı

14 Eylül 2018 16:09

Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA) - 

2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10\'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi\'nde ilk gün start aldı. 
8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'ye dönen WRC\'de ilk gün Çetibeli 1 etabı ile başladı. Ekipler daha sonra Ula 1 ve Çiçekli 1 etaplarında geçerek mücadelelerini sürdürdü. Günün ikinci yarışları ise Çetibeli 2 etabı ile saat 13:37\'de koşulmaya başlanacak. Ekipler sırasıyla Ula 2 ve Çiçekli 2\'den geçerek günü tamamlayacak.
Organizasyonda yarın ise Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etapları koşulacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarışlardan görüntüler
-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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