Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 6\'ncı ayağı olan Portekiz Rallisi, 17-20 Mayıs\'ta gerçekleştirilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası\'nda (WRC) heyecan sürüyor. Şampiyonanın 6\'ncı ayağı Portekiz\'in Matosinhos bölgesindeki toprak zeminde 17-20 Mayıs tarihlerinde koşulacak. 20 etaptan oluşacak Portekiz Rallisi\'nde 127 ekip kıyasıya mücadele verecek. Geçtiğimiz sene takımlarda Türkiye\'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl da Dünya Ralli Şampiyonası\'nda (WRC) 2 ekiple ülkemizi temsil edecek.

Murat Bostancı - Onur Vatansever ikilisi WRC2 kategorisinde, Buğra Banaz - Burak Erdener ikilisi ise Dünya Gençler Ralli Şampiyonası\'nda (JWRC) piste çıkacak.

Avustralya\'dan Meksika\'ya, İspanya\'dan Finlandiya\'ya toplamda 13 farklı ülkede organize edilen bu prestijli organizasyonda Türkiye, 8 yıl aradan sonra WRC takvimine eklendi. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Ralli Komisyonu tarafından yarış takvimine dahil edilen organizasyon 13 - 16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek.

SERDAR BOSTANCI: \"EN BÜYÜK ARZUMUZ DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI\'NDA BAŞARILARA İMZA ATMAK\"

Yaklaşık 20 senedir yurt içi ve yurt dışında büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Serdar Bostancı, \"İlk yıllarımızda Türkiye Pilotlar, Takımlar, Markalar, Kadın Pilotlar, Genç Pilotlar Şampiyonluğu gibi unvanlar kazandıktan sonra 2010\'lu yıllarda yurt dışına açıldık. Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Doğu Avrupa Kupası ve geçen sene de Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğunu kazandıktan sonra Türkiye\'ye Dünya Ralli Şampiyonası\'nın bir ayağının da gelmesi ile birlikte Dünya Ralli Şampiyonası\'na soyunmaya karar verdik. Bu uzun vadeli bir plan. Bu sene Dünya Ralli Şampiyonası\'na ısınıyoruz. En büyük arzumuz gelecek yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası\'nda başarılara imza atmak\" dedi.

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