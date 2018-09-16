Dünya Ralli Şampiyonası'nda final heyecanı

Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA)

2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu yarışı Türkiye Rallisi\'nde final heyecanı başladı.

8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'ye dönen WRC\'de final etabı 7.14Km\'lik Marmaris 1 etabı ile start aldı. Ekipler daha sonra 8.05 Km\'lik Ovacık ve 12.65 Km\'lik Gökçe etaplarından geçecek.

Yarışçılar rallinin son etabı olan 7.14 Km\'lik Marmaris 2 etabından da geçerek finişe ulaşacaklar.

Öte yandan organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın vereceği bildirildi.

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