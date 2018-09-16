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Dünya Ralli Şampiyonası sona erdi

Türkiye Rallisi'ni Ott Tanak kazandı Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA) 2018 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Rallisi'nde Estonyalı Ott Tanak galip geldi

16 Eylül 2018 17:36

Türkiye Rallisi\'ni Ott Tanak kazandı

Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA)

2018 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Rallisi\'nde Estonyalı Ott Tanak galip geldi.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi, Marmaris ve çevresinde koşuldu. 8 yıl aradan sonra Türkiye\'ye dönen organizasyona 22 ülkeden 58 otomobil, 48\'i Türk 116 yarışmacı katıldı. 
Geçtiğimiz perşembe günü Marmaris Netsel Marina önünde başlayan şampiyonada 14 Eylül Cuma günü Çetibeli, Ula, Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, son günü olan bugün ise Marmaris, Ovacık ile Gökçe etapları geçildi. Estonyalı sporcu Ott Tanak 3.59.24.5\'lik derecesi ile organizasyonda lider gelerek Türkiye Rallisi\'nin kazananı oldu. Tanak, ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından lüks yatta bir haftalık tatil de kazandı.
Şampiyonada genel klasmanda ilk 3 şu şekilde oluştu:
1 - Ott Tanak 3.59.24.5 
2 - Jari-Matti Latvala 3.59.46.8
3 - Haydon Paddon 4.01.10.8

(FOTOĞRAFLI)

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