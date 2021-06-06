Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5'inci yarışını Sebastien Ogier kazandı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun 5'inci yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

Sardunya’da gerçekleştirilen yarışta rakiplerine şans tanımayan başarılı pilot böylelikle 2021 sezonunda üçüncü zaferini elde etti. Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville ise podyumu tamamlayan diğer isimler oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun 5'inci yarışının heyecanı Sardunya’da yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan Sardunya Rallisi’ni toplamda 3 saat 19 dakika 26 saniyede tamamlayan Sebastien Ogier kazandı. Ogier bu zaferiyle 2021 sezonunda üçüncü zaferini elde etti. Ogier’i diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Sardunya Rallisi’nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki üçüncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 106 puana ulaşırken Ogier’i 95 puanla Elfyn Evans takip ediyor. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin altıncı yarışı 24-27 Haziran tarihleri arasında Kenya’da gerçekleştirilecek.