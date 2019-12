Dünya psikiyatristleri Antalya’da buluştu

Uluslararası Doğu ve Batı Psikiyatri Köprüsü Kongresi, Antalya'da yapıldı.



Ruh sağlığı hastalıklarına yönelik bilimsel araştırmalar, ülkeler arası karşılaştırmalar ile yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Doğu ve Batı Psikiyatri Köprüsü Kongresi'nin 11'incisi, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirildi.



Antalya Belek'te düzenlenen kongreye, aralarında Türkiye, Çin, Yunanistan, Portekiz, Filipinler, İran'ın da bulunduğu 65 ülkeden akademisyenler katıldı.



Kongre Başkanı Psikiyatrist Rasim Somer Diler, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, dünyaca ünlü psikiyatristleri kendi toplumlarındaki psikiyatrik rahatsızlıklar, tanı, teşhis ve tedavilerindeki yeni gelişmelerle bu alanda doğrular ve yanlışları paylaşmak üzere bir araya getirdiklerini söyledi.



Kongre ile tüm ülkelerdeki ruh sağlığı hastalıklarına yönelik sorunları belirlemeyi hedeflediklerini belirten Diler, belirlenen sorunlarla ilgili acil eylem planı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.



Diler, "Doğu ve batı psikiyatrisindeki paylaşımı mümkün kılarak, dev bir bilimsel köprünün temelini atacağız" dedi.



"Psikiyatrik sorunlar artıyor"



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Doksat da Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde, ailesel bütünlük ve toplumsal bozulmalar nedeniyle çocuklarda özellikle ergenlik dönemlerinde intihar vakalarının arttığına dikkati çekti.



Ergenlik döneminde 12-19 yaşları arasında çocuk ve gençlerin yoğun hormonal ve duygusal değişimler yaşadıklarını vurgulayan Doksat, olumsuz etkilerle her türlü ruhsal hastalığın ortaya çıktığı bu dönemde gençlerin davranışlarının ailelerince yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.



Aile içinde yaşanan dayak, ensest, cinsel taciz ve tecavüz olaylarının ergenlik dönemindeki bir çok gencin travma yaşamasına, ileri aşamada da uyuşturucu kullanımı, yanlış arkadaşlıklar kurma ve intihara neden olduğunu bildiren Prof. Dr. Doksat, "Toplumsal yapının bozulmasıyla yaşanan toplumsal kaos, psikiyatrik hastalıkların giderek artmasına neden oluyor. Her anne ve baba, özellikle ergenlik döneminde çocuklarının davranışlarını çok iyi gözlemlemeli ve ilgilenmeli" dedi.



"İnternet bağımlılığı artıyor"



Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ise çocuklar ve yetişkinlerde internet ve bilgisayar bağımlılığının arttığını, savaşı ve şiddeti konu alan bilgisayar oyunları, dizi ve filmlerin, özellikle çocuklarda saldırganlığa neden olduğunu söyledi.



Ailede yaşanan kavgaların çocuklardaki saldırganlığı artırdığını, çocukların ileriki yaşlarda örnek alma ile bu davranışları uyguladığını ifade eden Çuhadaroğlu, "Çocuklar, ailede, toplumda, arkadaş çevresinde ve medyada karşılaştıkları olumsuz örneklerle saldırganlığı güç olarak algılıyor. Anne ve babalara artık daha çok iş düşüyor" diye konuştu.



Çuhadaroğlu, dünyada örnekleri bulunan "Çocuk Dostu" okulların Türkiye'de de oluşturulması gerektiğine değinerek, bu okullardaki öğretmenlerin kurdukları sıcak ilişki ve hissettirdikleri bağ ile çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine destek olmanın önemini vurguladı.



"Çin'de depremden sonra travma arttı"



Basın toplantısına katılan Çin Çocuk İstismarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Jiao Fuyong da ülkesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük depremin özellikle çocuklarda psikiyatrik sorunlara neden olduğunu bildirdi.



Depremden sonra bir çok çocuğun travma ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını dile getiren Fuyong, "Özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklarda depremden sonra travma sonrası stres bozukluğu rahatsızlıkları ile karşılaştık.



Hükümet, depremden sonra psikiyatrik rahatsızlıklara daha fazla önem vermeye başladı. Hükümet, doktorların deprem sonrası yaşananlarla ilgili sorunlara odaklanmalarına çalışıyor" dedi.



Yunanistan'dan katılan Prof. Dr. Kostas Fountoulakis de ülkelerindeki intihar oranlarındaki artışa dikkati çekti. İntiharın günümüzde önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Fountoulakis, "Ruh sağlığı hastalıklarına ve tedavilerine daha fazla önem verilmeli" diye konuştu.



65 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla dün başlayan kongre, yarın sona erecek.



