Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Dalyan'da

MUĞLA Ortaca\'ya bağlı Dalyan Mahallesi\'nin dünyaca ünlü İztuzu Plajı, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası\'na ev sahipliği yapıyor. Dünya Güreş Birliği (UWW) faaliyet programında yer alan şampiyona, Türkiye Güreş Federasyonu ve Ortaca Belediyesi\'nin katkılarıyla erkekler ve kadınlarda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenleniyor. 21 ülkeden 200\'ün üzerinde güreşçinin katıldığı organizasyon için İztuzu\'nda 2 adet kum güreş ringi oluşturuldu. Şampiyona, açılış seramonisiyle başladı. Törende öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Şampiyonanın açılışına Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuşoğlu, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Lenad Lalovic, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, komite üyeleri Ali Mürşit Yağmur, Denizhan Yılmazer, protokol üyeleri, sporcu aileleri, yerli ve yabancı konuklar katıldı. Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, organizasyonun sadece bir yarışma değil ülke tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Lenad Lalovic, şampiyona açılışında yaptığı konuşmada, \"Birçok ülkeden plaj güreşi sporcuları Dalyan\'da buluştu. Sporcular ve UNESCO ile birlikte İztuzu Plajı\'nı korumaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Dalyan\'ın tüm tarihi eserlerini de korumaya devam edeceğiz. Çünkü Dünya Güreş Birliği olarak güreşin en az bu tarihi eserler kadar eski bir spor olduğunu düşünüyorum. Biz bu tarihin bir parçası olduğumuza inanıyoruz. Değişik ülkelerden gelen, bu sporu dünyaya gösteren sporculara çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmalardan görüntü

- Seronomiden görüntü

- Güreşlerden görüntü

- Madalya töreninden görüntü

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HABER-KAMERA: Cihan KAYA / ORTACA, (DHA)