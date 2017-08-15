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Yaşam

Dünya Pizza Şampiyonu Diyarbakır'da gözaltına alındı

Eşiyle birlikte gözaltına alınan Hakkı Akdeniz'in gözaltı gerekçesi bilinmiyor

15 Ağustos 2017 23:20

Amerika’da yaşayan ve aslen Silvanlı olan dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz eşiyle birlikte Silvan’da gözaltına alındı.

Amerika’dan Diyarbakır'ın Silvan ilçesine tatile gelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz ile eşi, Gazi Caddesi'nde yere yatırılarak gözaltına alındı. 

Dihaber'de yer alan habere göre, Amerikan vatandaşı Hakkı Akdeniz ve eşi, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çiftin gözaltına alındığı sırada yanlarında bulunan çocukları ise esnaflar tarafından amcasına teslim edildi. Çiftin gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.

ABD'nin New York kentinde pizza dükkanları zinciri bulunan Hakkı Akdeniz, 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaşmıştı. 

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