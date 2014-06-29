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Sağlık

Dünya penis uzunluğu haritası yayınladı

Harita çeşitli bilimsel araştırma ve bilimsel raporlara dayanılarak hazırlandı

29 Haziran 2014 21:50

Dünya Penis Uzunluğu Haritası çeşitli bilimsel verilere dayanılarak everyoneweb.com adlı internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan haritada DHA'da yer alan habere göre Almanlar ortalama 14.48 santimetre ile kendilerini orta derecede mutlu hissederlerken, Fransız ve Macar erkekleri ortalama 15 santimetrelik penisleriyle gurur duyuyorlar.

Öte yandan Rusya, Romanya, İrlanda ve Portekiz’deki erkekler 12 ile 13 santim arasında değişen penis büyüklükleriyle pek hava atamıyorlar. Penis büyüklüğüne göre ülke renklerinin koyu olarak gösterildiği haritada Türkler ise 14,41 santimetre ile dünya sıralamasında 123 ülke arasında 73. sırada kaldılar. İnternet sitesine göre, Kongolu erkekler 17,93 santimetre ile birinciliği ellerinde tutuyorlar. Avrupa birinciliğini ise 15,65 santimetre ile Bosnalı erkekler aldı. Dünyanın en kısa penisli erkekleri ise 9,3 santimetre ile Nepal ve 9,43 santimetre ile Tayland’da bulunuyor. Haritanın taban verilerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün, “Ereksiyonlu Penisin Bölgesel ve Etnik Farklılıkları“ adlı bilimsel araştırması gibi birçok bilimsel raporlara dayanarak hazırlandığı bildirildi.

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