Dünya Penguen Günü: Bilim insanlarından 'Antarktika'yı koruyun' çağrısı

Dünya Penguen Günü'nde bilim insanları, Antarktika'daki vahşi yaşamın korunması için daha çok çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Penguenler sakarlıkları ve yalpalayan yürüyüşleriyle çocukların da en sevdiği hayvan dostlarından.

Ancak 2015'te Pew'un yaptığı bir araştırmaya göre, dünyadaki 18 penguen türünün üçte ikisinin nesli tükeniyor.

Antarktika penguenleri, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine en açık tür olarak biliniyor.

ABD merkezli Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, penguenlerin Güney Okyanusu'ndaki ekosistemin korunması ve insan eliyle iklim değişikliğinin sonuçlarının anlaşılması için elçi görevi gördüğünü söylüyor.

Yaşam alanlarındaki buz kütlelerinin küçülmesi ve ısınan suların av süreçlerine olumsuz etkisi, penguenlerin yaşamını tehlikeye atıyor.

Bilim insanları, penguenlerin besini olan 'kril' gibi deniz canlılarının yoğun balıkçılık aktiviteleri sonucu azalması, hava kirliliği ve üreme alanlarının bozulması gibi nedenlere işaret ediyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, (IUCN) Ross denizinde görülen Adelie penguenleri ile Kral Penguenler dışında hiçbir türde sayıca artış görülmüyor.

AFP'ye konuşan Stanford Üniversitesi'nden Antarktika uzmanı Cassandra Brooks, "İklim değişikliğinin Antarktika'da doğal yaşamı çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini ve Güney Okyanusu'nun bir parçası olan bu hayvanların uyum sağlamakta zorlandığını biliyoruz" diyor.

Brooks, bilim insanlarına iklim değişikliği ve penguen popülasyonları arasındaki karmaşık ilişkiyi çözmek için çabaları sürdürmeleri çağrısında bulunuyor.

Öte yandan, 2016 yılı, penguenlerin korunması için 24 ülkenin temsilcileri ile Avrupa Birliği arasında atılan uluslararası bir anlaşmaya sahne oldu.

Bu anlaşma ile Güney Kutbu'nu çevreleyen sulardan Ross Denizi, dünyanın en geniş sualtı doğal yaşam koruma alanı ilan edildi. Antarktika sularının 1 milyon 570 bin kilometre karesi içinde de, ticari balıkçılık, 35 yıl süreyle yasaklandı.

Bu sayede, dünyada el değmemiş son deniz ekosistemine sahip Ross Denizi'nde penguenler, Antarktik dişbalıkları ve balinalar da korunmuş olacak.

Avustralya'da, Fransa'nın yönetiminde Doğu Antarktika'da ve Almanya yönetiminde Weddell denizinde de, yeni anlaşmalar için müzakereler sürüyor.

Bu anlaşmalar sağlanırsa, Doğu Antarktika'daki 1 milyon kilometre karelik bir alan ile Weddell denizinde Güney Amerika'nın güneydoğusundan başlayan 2.8 kilometre karelik alanlarda da benzer cezai yaptırımlar uygulanacak.