Dünya Otomotiv Konferansı İstanbul’da yapılacak

İstanbul, 2 Ekim (DHA) DÜNYA otomotiv sektörünün devlerinin katıldığı Dünya Otomotiv Konferansı, 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesine ilişkin Londra Worldwide Partnerships Ticari Direktörü Stephany May, “Dünya çapında otomotiv temsilcileri sektörümüzün nabzını tutmak için Türkiye’de olacak. Ekim ayında İstanbul’da olmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Dünya Otomotiv Konferansı, İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de yapılacak. Etkinlikte, iki gün boyunca sektörün geleceği şekillendirilerek, yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle birlikte otomotiv piyasasının global gelişmeleri ve yeni trendleri ele alınacak.

ÜST DÜZEY KATILIM BEKLENİYOR

Etkinliğe dünya devi otomotiv markalarının yanı sıra, Bakanlıklardan, Kamu kuruluşları ve sektör derneklerinden de katılımcıların katılması bekleniyor. Bunun yanı sıra etkinliğin uluslararası ayağında da 40 ülkeden temsilcilerin dahil olduğu 550’ün üzerinde katılımcı yer alacak.

14 OTOMOBİL DEVİ İLK KEZ BİRLİKTE

Konferansın en önemli detaylarından bir tanesi de bu yıl ilk kez Türkiye’deki 14 otomotiv üreticisi firmanın tamamının etkinliğe çeşitli aşamalarında katılacak olması. Ford Otosan, Toyota, BMC, Otokar, Isuzu, Renault, Karsan, Tofaş, Honda, Hyundai, Daimler, MAN, Temsa, Hattat gibi otomotiv devleri etkinliğe katılım sağlayacak. Ayrıca Turk Traktor, Assan Hanil, Bosch, Continental, Aisin, Adient, Hyundai Mobis, Delphi, Valeo, Basf, Autoliv, Cevheri Standart Profil, Hema gibi sektörün önde gelen markaların da konferanslara konuşması olarak katılması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ GÜNDEMDE

Konferanslar kapsamında ayrıca, sektörün vizyonu da belirlenmiş olacak. Akıllı ulaşım sistemleri, elektrifikasyon, akıllı hareketlilik sistemleri (mobilite), sürücüsüz araç teknolojileri (autonomous cars) gibi önümüzdeki süreçte hayatımıza girecek olarak teknolojilerin yanı sıra elektrikli araçlar konusu da detaylı olarak işlenecek.

İRAN KONFERANSA MOTİVE

Etkinliğe yaklaşık 40 ülkeden katılım olması beklenirken en yoğun ilginin de son dönemde ambargoların kalkmasıyla birlikte oldukça hareketlenen İran otomotiv piyasasından olacak. İran’ın önemli bir pazara dönüşmesiyle birlikte, İran otomotiv sektöründen pek çok karar verici konferans için kayıtlarını şimdiden yaptırmış durumda. Yoğun katılımın Türk-İran ticari ilişkilerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ MASADA

Konferans kapsamında ayrıca Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İran, Belçika, Macaristan ve Türkiye\'den 50\'nin üzerinde uluslararası konuşmacı, global trendlerin Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyeceği, son yıllarda büyük öneme sahip olan Endüstri 4.0 kavramı, robotlaşma ile beraber dijitalleşmede Türkiye’nin konumu ve sektöre etkileri gibi otomotiv piyasasının geleceğine yön verecek konular üzerine konuşmalar gerçekleştirecek.

KADIN YÖNETİCİLERE KAHVALTI

Programın en ilgi çekici etkinliklerinden bir tanesi ise sektörün kadın temsilcileri için düzenlenecek olan kahvaltı programı olacak. Otomotiv sektörünün genelinde erkek temsilcilerin ağırlıkta olması sebebiyle, etkinlik yöneticileri bu yıl kadınlara özel bir kahvaltı etkinliği planladı. Yalnızca kadın yöneticilerin katılacağı kahvaltı programında sektöre ilişkin kadın dokunuşları konuşulacak.

GİRİŞİMCİLERE AYRICALIK TANINACAK

Dünya Otomotiv Konferansı kapsamında dünya devi katılımcıların yanı sıra girişimciler de unutulmayacak. Konferans süresince kendilerini ve projelerini tanıtabilmeleri için özel bir platform da hazırlandı. Böylelikle Otomotiv sektörünün geleceğinde önemli rol oynayacak girişimciler ve öğrenciler ile sektör arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi planlanıyor.

\"HEYECANLA BEKİYORUZ\"

Etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesine ilişkin Londra Worldwide Partnerships Ticari Direktörü Stephany May, “Dünya çapında otomotiv temsilcileri sektörümüzün nabzını tutmak için Türkiye’de olacak. Ekim ayında İstanbul’da olmayı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

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