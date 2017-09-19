Dünya Otomotiv Konferansı için geri sayım

İSTANBUL,(DHA)- BU yıl dördüncüsü düzenlenecek Dünya Otomotiv Konferansı, 11-12 Ekim tarihlerinde Hilton Bosphorus Hotel’de Dünyada ve Türkiye’de sektöre yön veren liderleri bir araya getirecek. Teknolojideki hız kesmeyen yenilikler ve dijitalleşme otomotiv sektörünün de yönünü değiştiriyor. Konferansta, 2020’de sektörü nasıl bir gelecek bekliyor? Otomotiv firmaları bu yarışta nasıl lider kalmayı başaracak? Değişimin getirdiği zorluklar ve avantajlar neler? gibi konular masaya yatırılacak.

Dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektörünün tüm yönleriyle ele alındığı Dünya Otomotiv Konferansı, bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. Londra yerleşik Worldwide Partnerships firmasının organize ettiği konferansta, otomotiv sektörünün önde gelenleri Hilton Bosphorus Hotel’de 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde bir araya gelecek.Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İran, Belçika, Macaristan ve Türkiye\'den 50\'nin üzerinde uluslararası konuşmacı konferansın ilk gününde; global trendlerin Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyeceği, son yıllarda büyük öneme sahip olan Endüstri 4.0, Robotlaşma ile beraber dijitalleşmede Türkiye’nin konumu ve sektöre etkilerini tartışacak.

Konferansın ikinci gününde ise Türkiye ve dünyada akıllı ulaşım sistemi hakkındaki gelişmeler, geleneksel ve yeni otomotiv sektorü tartışması yanı sıraelektrifikasyon, akıllı hareketlilik (mobilite) connectivity, sürücüsüz araçlar (autonomous cars) teknolojilerinin de konuşulacağı Dünya Otomotiv Konferansı, sürücüsüz ve bağlı araçlar hakkındaki çalışmaların paylaşılmasıyla son bulacak. 30 ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey yöneticinin bir araya getiren konferans kapsamında bu yıl, sektörün geleceğine yön verecek genç girişimciler START-UP köşesinde, çalışmalarını tanıtacak. Ayrıca Başarılı İş Kadınları Kahvaltısı’nda otomotiv sektöründeki kadın yöneticiler bir araya gelecek.

KONFERANSTA YER ALACAK FİRMALAR

Bu yıl konferansta; AGCO, Aisin, Autoliv, BMC, Bosch, Brisa Bridgestone, ContiTech, DHL, Facebook, Farplas, FEV, Ford Otosan, Garanti Bank, Honda, Iranian Auto Parts Manufacturers Association, Isuzu, Karsan, Mercedes Benz Turk, Otokar, Oyak Renault, Panasonic ,Scania, Staubli, Vestel, Temsa, TOFAS FIAT, UBER, Volvo gibi firmalar yer alıyor.

Konferansın konuşmacıları şöyle;

İran IAPMA Genel Sekreteri Maziar Beigloo, Ultimaker Başkan Yardımcısı Paul Hieden, Ford Amerika eski Başkan Yardımcısı John Fleming, , Surgere Lojistik Başkan Yardımcısı Mike Silvio, Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Guner, Hollandan VC Automotive Group Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Jacko van de Stege , Volkswagen eski Pazarlama Direktörü Nicolas Deturck.\"

(FOTOĞRAF)