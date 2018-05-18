Dünya Otomotiv Konferansı beşinci kez Türkiye'de

İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018 bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile beşinci kez Türkiye’de düzenleniyor.

Londra merkezli Worldwide Partnerships firmasının, otomotiv sektörünün lider isimleri ve medyanın katılımı ile düzenlediği uluslararası WAC 2018’ın bu yılki konu başlıkları arasında;

- Üretimin Geleceği,

- Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi,

- Dijitalleşme, Endüstri 4.0,

- Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik,

- Elektrikli Araçlar,

- Mobilite,

- Akıllı Şehirler ile yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak.

800 katılımcı ve 80+ konuşmacının yer alacağı zirvede geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor. Etkinliğin kesinleşen konuşmacıları arasında;

- Japonya - NTT DOCOMO Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro Nakamura,

- İtalya - Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri,

- Almanya - Gestion (Valeo Brand) CEO’su Moritz von Grotthuss,

- Almanya - BMW Grup firması Alphabet\'in Yeni Pazarlar Direktörü Rüdiger Ebel,

- Almanya - Mercedes Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez,

- Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz,

- Iran - Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei,

- Gateaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler yer alıyor.

Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası\'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığı zirvede; Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibi firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yer alacak.