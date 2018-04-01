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Spor

Dünya Otizm Günü Atletizm Yarışları Ankara'da yapıldı

ANKARA / DHA Dünya Otizm Günü Atletizm Yarışları Ankara'da düzenlendi

01 Nisan 2018 19:37

ANKARA / DHA

Dünya Otizm Günü Atletizm Yarışları Ankara\'da düzenlendi.
Ankara Naili Moran Atletizm Sahası\'nda gerçekleştirilen organizasyonda 100 sporcu 10 farklı kategorilerde yarıştılar.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt verdi. 
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle;
KADINLAR:
100m 1. Döndü Yağız, 2. Zehra Sürek, 3. Hazal Şahin
400m 1. Zehra Sürek, 2. Behice Şahin, 3. Kayru Çelikkanat
800m 1. Kayra Gül Çelikkanat, 2. Behice Şahin, 3. Zehra Sürek
Gülle Atma: 1. Mihriban Kaya, 2. Semanur Aktaş, 3. Ayşegül Oğuz
ERKEKLER:
100m 1. Yiğit Can Çevik, 2. Gökalp Mert, 3. Eran Ercanlı
400m 1. Özgür Uludağ, 2 Yiğit Can Çevik, 3. Ömer Odabacı
800m 1. Özgür Uludağ, 2. Hasan Duman, 3. Ömer Faruk Odacı
Gülle Atma: 1. Berkay Ceylan, 2. Mustafa Evci, 3. Mert Uçar

(FOTOĞRAFLI)
 

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