Dünya Organik Kongresi, 13-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da

Ekolojik tarım konusunda dünyanın en etkili kuruluşu olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM), 18. Genel Kurul ve Kongresi’ni 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kongrenin hemen öncesinde, 10-12 Ekim tarihlerinde ise ön konferanslar yapılacak.

Alper Tolga Akkuş’un Yeşil Gazete’de yer alan haberine göre, ön konferanslarda; “Gıda Toplulukları Oluşturmak”, “Türkiye’de Organik Sektörün Önündeki Zorluklar”, “Kırsal Kalkınma için Organik Aile Çiftçiliği ve Adil Ticaret”, “Dünya Çapında Organik Tarımı Anlamak” ve dünyaca ünlü biyolog Allan Savory’nin katılacağı, “Dünyada Organik Hayvancılık: Güncel durum, kalkınma ihtiyaçları ve talepleri” gibi organik tarım ile ilgili birçok farklı konu konuşulacak.

Ön Konferansların yeri, zamanı, konusu ve nasıl kayıt olunabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.



