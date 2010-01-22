Dünya onu twitter'dan takip ediyor

T24- Bir çok ünlünün üyeliğinin bulunudğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'a, bir ünlü daha eklendi...Microsoft'un kurucusu Bill Gates de twitter da hesabı olan ünlüler arasına katıldı.

Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates birkaç yıl önce emekliye ayrılmıştı. Teknoloji dünyasının ünlü ismi, aktif çalışma yaşamını bıraktıktan sonra ilk önce kendini hayır kurumlarına verdi.

Çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarında da yer alan Gates,bugünlerde teknoloji dünyasına farklı bir boyuttan katıldı. Geçtiğimiz günlerde kendine bir Twitter sayfası açan eski CEO hemen kullanıcıların ve medyanın ilgi odağı haline geldi.

1 gün içerisinde takipçi rekoru kırdı

Twitter yetkilileri de Bill Gates'in kullanıcıları olduğunu resmi olarak doğruladı. Microsoft kurucusu sadece 1 gün içerisinde 154.000 takipçiye sahip oldu.Bill Gates'in twitter hesabına bu linkten ulaşılabiliyor:

http://twitter.com/billgates