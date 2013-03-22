Dünya Öcalan'ın mesajını konuşuyor

Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunan mesajının büyük yankı bulduğu dünya medyasında, "kritik güven artırıcı adım", "ihtilafta sonun başlangıcı olabilir", "Türkiye'nin en güçlü iki adımının çıkarları örtüşüyor", "ilk defa bir Türk Başbakanı, bir numaralı halk düşmanı ile diyaloğa girdi" gibi yorumlar yapılıyor.



New York Times: Barış sürecinde kritik güven artırıcı adım

ABD’li New York Times, sınırlarının içerisinde barış aramanın Türk hükümetinin bölgesel bir “kudret simsarı olma iddiasını” gerçekleştirme yönünde bir adım olduğunu belirttiği haberinde, Öcalan’ın mesajının “barış sürecinde kritik bir güven artırıcı adım” olarak görüldüğünü kaydetti. Gazete, kalıcı bir barış sağlanmasının bölge için sonuçlarının olacağının altını çizdi.

Washington Post: Erdoğan, kayda değer riskler aldı

Washington Post, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2002’de seçildikten sonra kayda değer riskler aldı, Kürtlere yönelik kültürel ve dil haklarını genişleterek tabuları kırdı. Ancak Türk aktivistleri Ankara’dan daha çok özgürlük talep ediyor” diye yazdı.



L.A. Times: İhtilafta sonun başlangıcı olabilir

ABD’nin büyük gazetelerinden Los Angeles Times, Öcalan’ın ateşkes çağrısında bulunduğuna dikkat çekerken “Bu gelişme 40 bin insanın ölümüne neden olan onyıllarca süren kanlı ihtilafın sonunun başlangıcına vurgu yapabilir” diye yazdı.



Wall Street Journal: Bir anlaşma bölgedeki güç dinamiklerini değiştirebilir

Öcalan’ın “illegal savaşçılarına geri çekilin dediğine" dikkat çeken Wall Street Journal ise “Engeller ve Kuşkular sürüyor” diye yazdı. Gazete “Bir barış anlaşması, ayaklanmalar ve ABD’nin askeri varlığının azaltması ile yeniden şekillenen dünyanın bir bölgesindeki güç dinamiklerini değiştirebilir” yorumunu yaptı. Gazete ayrıca, “Bir anlaşma, Kuzey Irak’taki petrol zengini Kürtler ile derinleşen bağları oluşturan Türkiye’nin en dramatik jeopolitik kaymalarından birini hızlandırabilir” savlarını da dile getirdi.



BBC: Türkiye'nin en güçlü iki adamının çıkarları örtüşüyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, PKK’nın daha önce de ateşkesleri ilan ettiğini ancak bu defa Türkiye’de birçok kişi arasında “iyimserlik hissiyatı”nın olduğunu belirterek, “Umut için zemin oluşturan unsurları ise, tek bir öncüle dayanıyor: Türkiye’deki en güçlü iki adamı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile PKK lideri Abdullah Öcalan’nın çıkarları şimdi örtüşmesidir. Türk parlamentosunun halen yeni bir anayasayı görüşüyor. Hem Sayın Erdoğan hem Öcalan, 1920 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturulan laik devletin temelini yeniden müzakere etme arayışı içinde” görüşlerini öne sürdü.



Financial Times: Karmaşık koreografi umutları zirveye çıkardı

Abdullah Öcalan’ın mesajlarını “tarihi” olarak değerlendiren ekonomi gazetesi Financial Times ise, daha önce ateşkesler olsa da “Perşembe günü açıklamasının arkasındaki karmaşık koreografi, Türkiye’deki birçok kişi arasındaki barış umutlarını şimdiye kadar en üst düzeye çıkarttı” değerlendirmesinde bulundu.



Guardian: İlk defa bir Türk başbakanı 1 numaralı halk düşmanı ile diyaloğa girdi

İngiliz Guardian gazetesi ise, Kürtlerin barış umutlarına vurgu yaptığı haberinde Öcalan ile Ekim ayında başlayan görüşmeler için “ilk defa bir Türk Başbakanı, birçok Türk tarafından 1 numaralı halk düşmanı olarak nitelenen Öcalan ile diyaloğa girdi” sözlerini kullandığı haber analizinde, “ateşkes ve PKK savaşçılarının çekilmesi barış görüşmelerinde en kritik adımlar” diye yazdı.



Independent: Anlaşma olmazsa ihtilaf daha kötüye gidecek

Başbakan Erdoğan’ın PKK ile “kalıcı bir ateşkes” araması gerektiğini düşünen, İndependent gazetesinin tanınmış yazarı Patrick Cockburn da, PKK ile ihtilafı için “anlaşma sağlanmazsa daha kötüye gidecek” uyarısını yaptı. Cockburn, “AKP, geçmişte kozmetik değişiklikleri yaptı milliyetçi ve laik muhalefet tarafından vatansever olmayan davranışlarla suçlamaktan tedirgin. Dün (21 Mart) Sayın Erdoğan, Kürt kenti Diyarbakır’daki dev mitingde Türk bayraklarının olmaması gibi ufak meselelerden şikayet ediyordu” sözlerini kullandı.



Telegraph: En çok aranan adam iken ateşkesi sağlayan isim oldu

İngiliz Telegraph, “Öcalan, en çok aranan adam iken ateşkesi sağlayan isim oldu” başlığını kullandığı bir haberde PKK’nın kuruluşundan bu yana olup bitenleri okuyucularına yansıtırken PKK halen Türkiye, AB ve ABD tarafından bir terörist örgüt olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Gazete, Öcalan’ın cezaevinde olmasına rağmen Kürtler arasında “çok güçlü bir şahsiyet” olmayı sürdürdüğünü de belirtti.