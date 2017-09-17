Dünya nüfusunun yüzde 53'ünün internet erişimi yok

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin hazırladığı rapora göre Dünya'daki 3 milyar 900 milyon insanın internet erişiminin olmadığı belirtildi.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) küresel çaptaki internet erişiminin durumunu rapor şeklinde hazırladı. 196 ülkede yürütülen çalışma sonucunda toplanan sonuçlara göre Dünya nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan 3.9 milyar insanın internet erişimi yok. İnternet erişimine sahip insanların sayısı ise geçtiğimiz yıla göre artarak 3.5 milyara ulaştı.

Evrensel'in haberine göre, ITU'nun hazırladığı rapora göre internete erişimi olmayan insanların yüzde 62'si Çin ve Hindistan'ı da kapsayan Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor. Çin'de en az 360 milyon, Hindistan'da ise en az 600 milyon insan internet bağlantısına sahip değil. Öte yandan Çin'de 700 milyon, Hindistan'da da 355 milyon insan internete erişebiliyor. Raporda internet erişimi olmayan insanların 17.8 ise Afrika'da yaşıyor.

Bireysel internet erişiminin en yüksek olduğu bölge Avrupa

Rapora göre bireylerin internete erişim oranında Avrupa ülkeleri açık ara önde. İnternete erişimin en düşük olduğu ülkeler ise Afrika ülkeleri. Bireysel internet erişiminin en yüksek olduğu ülkelerde oranlar şöyle:

İzlanda, yüzde 98.2

Lüksemburg, yüzde 97,3

Andorra, yüzde 97

Bireysel internet erişiminin en düşük olduğu ülkelerde ise oranlar şöyle:

Eritre, yüzde 1,1

Somali, yüzde 1,8

Nijer, yüzde 2.2

Sierra Leone, yüzde 2,5

Çad, yüzde 2,7

Hane bazında en yüksek erişim Güney Kore'de

ITU'nun hazırladığı rapora göre Güney Kore'deki hanelerin yüzde 98.8'i internete erişebiliyor. Bu alanda zirvedeki Güney Kore'yi yüzde 96'lık oranla Katar ve yüzde 95'lik oranla Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor.

Hane bazında Türkiye'de internete erişim oranı da yüzde 76.3.