"Dünya nüfusunun binde 7’si, dünya servetinin yarısına sahip; her 4 kişiden 3'ü fakir"

Merkezi İsviçre'de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse'ın raporuna göre; dünya servetinin neredeyse yarısına, dünya nüfusunun %0.7’si sahip. Dünya nüfusunun %73’ünün ise kişi başı en fazla 10.000$ serveti var. Bu da dünyadaki toplam servetin %2.4’ü ediyor.
Ocakmedya'da yer alan haber şöyle:
Kapitalist sistemin oluşturduğu servet piramidi
2016 raporuna göre dünya servetinin neredeyse yarısına, dünya nüfusunun %0.7’si sahip. Dünya nüfusunun %73’ünün ise kişi başı en fazla 10.000$ serveti var. Bu da dünyadaki toplam servetin %2.4’ü ediyor.
Dünya nüfusu, kişi başına düşen gelirler ve bütün nüfusun toplam serveti aşağıdaki piramitte görülmektedir.
En tepede gördüğümüz sarı bölüm dünya servetinin yarısını tutan şanslı insanlar. Eğer o sarı bölümü yakından incelersek orada da başka bir piramidin oluştuğunu görürüz.
Rapordaki Türkiye ile ilgili Veriler
Raporda 2015 ve 2016 yılları arasındaki ekonomik verilerdeki değişiklikler de listelenmiştir. Türkiye ile ilgili veriler:
Şirketlerin Hisse Değeri: -12.2% düştü
Ev fiyatları: 18.4% arttı
Dolar Kuru: 6.8% arttı
Gelir düzeyi: Orta alt gelir grubu
Yetişkinlere düşen kişi başı gayrı safi milli hasıla: 20,807$ (2016)
Yetişkin nüfus: 54 milyon (2016)
Yetişkinlerin serveti: -7.1% düştü
Türkiye’deki Piramit
1. Piramit
|Kişi başı serveti
|Nüfus içindeki yüzdesi
|10 bin$’dan az
|%72.6
|10 bin – 100 bin$
|%25.4
|100 bin – 1 milyon $
|%1.8
|1 milyon $’dan fazla
|%0.1
2. Üst Piramit
|Kişi başı serveti
|Kişi sayısı
|1 – 5 milyon $
|65 bin
|5 – 10 milyon $
|6 bin 775
|10 – 50 milyon$
|4 bin 612
|50 – 100 milyon$
|485
|100 – 500 milyon$
|338
|500 milyon – 1milyar$
|35
|1 milyar$’dan fazla
|29