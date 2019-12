Dünya nüfusunun 7 milyar olmasına birkaç gün kaldı

T24 - Birleşmiş Milletler'in yaptığı tahminlere göre, dünya nüfusu birkaç gün içinde 7 milyarı aşacak.







Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 31 Ekim günü 7 milyarı aşmasını bekliyor.

Dünya üzerindeki 7 milyarıncı bebeğin nerede doğacağını bilmek imkansız olduğu için bu sembolik günde dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Her ülkede 31 Ekim günü doğacak ilk bebek, dünya üzerindeki "7 milyarıncı insan" olarak tarihe geçecek.



Bu özel günde Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından düzenlenecek bir etkinlikle "Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği" belirlenecek.





'Rakamlarla dünya nüfusu'



Şu andaki büyüme hızıyla yeryüzü nüfusuna her yıl yaklaşık 78 milyon insan ekleniyor. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2010 itibariyle 73,7 milyon olduğu düşünülürse, küresel nüfus her yıl en az bir Türkiye kadar artıyor. Bu büyümenin neredeyse tamamı, yani nüfusa eklenen her 100 kişiden 97'si, az gelişmiş ülkelerde görülüyor.



Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 1950'de 48 iken, bu rakam bugün 69'a çıktı. Doğurganlık oranı da 50 yıl içerisinde yarı yarıya düştü. 1950'de her kadın ortalama 5 çocuk dünyaya getirirken, 2010-2015 arasını kapsayan dönemde bunun 2,5'e düşmesi bekleniyor.



Eğer mevcut nüfus artış hızı devam ederse dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyarın üzerine çıkacak ve yüzyılın sonunda da 10 milyarı aşacak.





'Sadece 200 yılda 7 kat artış'



ABD Nüfus İdaresinin tahminine göre, dünya üzerindeki insan sayısı MÖ 8000 yılında sadece 5 milyondu. Bu rakam MÖ 500 yılında 100 milyona, MS 500 civarında 200 milyona, 1805 yılında ise 1 milyara yükseldi.



Bu rakamın ikiye katlanması ise sadece 122 yıl içinde, yani 1927 yılında oldu. Bu ani nüfus artışının nedeni, demografik geçiş, yani nüfus artış oranının yüksek devam etmesi, buna karşın tarım ve sanayideki ilerlemelerle birlikte ölüm oranlarının düşmesiydi.



İlerleyen yıllarda artış katlanarak devam etti. Dünya üzerinde yaşayan insan sayısı 1959'da 3 milyar, 1974 yılında 4 milyar, 1987'de 5 milyar ve 1999'da 6 milyara ulaştı.





'8 milyar ne zaman?'



BM Nüfus Fonu yetkilileri, dünya nüfus artışının hızla devam edeceğini ve 8 milyar rakamına bundan yaklaşık 14 yıl sonra yani 2025 yılında ulaşılacağını tahmin ediyor.



BM'nin 2010 yılında hazırladığı bir rapora göre, 9 milyarıncı bebek 2050 yılından hemen önce doğacak. Dünya nüfusu bu yüzyılın sonuna doğru da 10 milyara ulaşacak. Artışın çok büyük bir kısmı Sahra Altı Afrikası gibi, doğurganlık oranının ortalamanın çok üzerinde olduğu bölgelerde görülecek.



ABD, Meksika ve Hindistan gibi orta artış oranının görüldüğü ülkelerin nüfusu ise 2100 yılına kadar yüzde 26 oranında artacak.



Kimi Avrupa ülkeleri gibi düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerde ise nüfus yüzde 20 oranında azalacak.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Türkiye nüfusunun 2050 yılında yaklaşık yüzde 26 artarak 100 milyona ulaşması bekleniyor.