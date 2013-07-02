Dünya nüfusu yüzyılın sonunda 11 milyar olacak

Bilim insanlarının 2011 yılındaki tahminleri, yüzyılın sonundaki nüfusun 10.1 milyarı geçeceği yönündeyken, yeni hesaplamalar bu tahmine 800 milyon daha fazla insan ekledi. Tahmin edilen yükselmenin en büyük nedeni ise Afrika’daki doğurganlık olarak gösterildi. BM, geçmişteki tahminlerinde Afrika’daki doğum oranlarının hızla düşüşe geçeceğini öne sürmüştü.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, araştırmada yer alan ABD Washington Üniversitesi istatistik ve sosyoloji profesörü Adrian Raftery, 'Afrika’da doğurganlıktaki düşüş sandığımızdan daha geniş bir alanda yavaşladı veya durakladı. Bu nedenle Afrika nüfusu artacak' dedi.

Günümüzde Afrika nüfusu yaklaşık 1.1 milyar. Bu sayının 2100’de dörde katlanarak 4.2 milyar olması bekleniyor.

Raftery, dünyanın diğer bölgelerinde büyük nüfus değişikliklerinin beklenmediğini belirterek, 'Avrupa’da nüfus doğumlar ölümlerden az olduğu için biraz azalabilir ve diğer bazı ülkelerde ortalama yaşam süresi uzadığı için az miktarda nüfus artışı görülebilir' ifadesini kullandı.

Raftery, 'Dünya nüfusunun artışının nerede duracağını bilmemizin mümkün olmadığını da' sözlerine ekledi. ABD’li bilim insanı, 'Yeni bulgular, aile planlamasının herkes tarafından erişilebilir olması, kızların eğitim olanaklarının arttırılması, Afrika’daki popülasyon artışına çözüm aranması gibi yeni politikaların gerekliliğine işaret ediyor' dedi.

Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyar iken 2011'de 7 milyarı geçmişti.