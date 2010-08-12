Dünya nüfusu her yıl 80 milyon artıyor

T24- Geçen yüzyıldaki nüfus patlaması yavaşlarken sağlık koşullarının iyileşmesi ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranının artması nedeniyle dünya nüfusu yılda 80 milyon artıyor. 2010 Dünya Nüfus Veri Sayfası’na göre zengin ülkeler hızla büyüyen yaşlı nüfusu destekleyecek yeterli iş gücüne sahip değil. Yoksul ülkelerdeyse genç nüfus hızla büyüyor. Bu durum da yoksulluğun artmasına ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.



2010’da dünya nüfusu 6 milyar 900 milyona ulaştı. Nüfus büyümesinin neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde görüldü. Voa'da yer alan habere göre, nüfus artışı, yıllık Nüfus Veri Sayfası’nı hazırlayan, merkezi Washington’daki Nüfus Referans Dairesi Başkanı Bill Butz’ı kaygılandırıyor:

"Gelişmekte olan ülkeler, yüksek doğum oranı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar nesiller boyu devam edecek.”

Bu yılki rapora göre dünya nüfusuna her yıl katılan 80 milyon kişinin 20 milyonu dünyanın en yoksul ve gelişmekte olan ülkelerinde dünyaya geliyor. Nüfus Referans Dairesi’nden demografi uzmanı ve Veri Sayfası’nın baş yazarı Carl Haub, 2050 yılında, sadece Afrika’daki nüfus büyümesinin dünya nüfusunu bir milyar arttıracağını söylüyor:

"Afrika’da doğum oranının düşmeye devam ettiği sanılıyordu. Ancak bunun doğru olmadığı açıkça görülüyor.”

Demografi uzmanları, gelişmekte olan ülkelerdeki doğum oranlarının, sanayileşmiş ülkelerdeki eğilimi izleyerek, eninde sonunda düşeceğini tahmin ediyor. Ancak 2010 Veri Sayfası bulgularına göre 2050 yılında Uzakdoğu’nun bir milyar 300 milyon kişiyle dünya nüfusuna en büyük katkıyı yapması bekleniyor. Bu durum, büyük ve genç nüfusların sağlık, eğitim ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada hükümetler üzerinde büyük bir yük oluşturacak. Gelişmiş ülkelerdeyse durum çok daha farklı. Doğum oranlarının çok düşük olması zengin ülkelerdeki yaşlı nüfusu destekleyecek genç işgücünün giderek azalmasına neden oluyor.

Carl Haub, örnek olarak Etiyopya ve Almanya’yı karşılaştırıyor. Her iki ülkenin de nüfusu hemen hemen aynı. Ancak iki ülke arasındaki benzerlik burada son buluyor. 2050 yılında Etiyopya nüfusunun ikiye katlanarak 85 milyondan 174 milyona çıkması bekleniyor. Almanya nüfusununsa aynı süre içinde 82 milyondan 72 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Carl Haub anlatıyor:

"Etiyopya’da her yıl 3 milyon 300 bin kişi dünyaya geliyor. Almanya’da doğanların sayısıysa 650 bin. Etiyopya’da doğan her bin bebekten 77’si ölürken Almanya’da bu sayı 3 virgül 5.”

Haub, çok daha düşük doğum oranına sahip olan Almanya’nın yetişkin iş gücünün azlığı nedeniyle artan sorunlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

"Almanya’da emeklilik yaşındaki her bir kişi için çalışacak yaşta sadece 3 kişi var. Bu nedenle Almanya, emeklilik ve sağlık hizmetleri sisteminde giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalacak.”

Rapora göre Avrupa, dünyada, doğum oranında uzun vadeli düşüş görülen ilk bölge. Avrupa’da şu anda 65 yaş üzerindeki her kişi için çalışma yaşında 4 kişi var. 2050 yılında bu rakamın bire iki şeklinde düşmesi bekleniyor. Nüfus Referans Dairesi’nin Uluslararası Programlar Başkan Yardımcısı James Gribble, Japonya ve Güney Kore’nin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylüyor:

"Bu ülkelerde yaşlı nüfus için gerekli emeklilik ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ve geleceğin içgücünü oluşturacak yeterli sayıda çocuk doğması son derece önemli.”

Amerika’da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun sayısının 2050 yılına kadar iki kattan fazla atarak 40 milyondan 89 milyona çıkması bekleniyor. Nüfus Referans Dairesi’nden Linda Jacobsen’a göre, göç eğilimlerine göre, Amerika’nın nüfusunun 310 milyondan 420 milyona çıkması bekleniyor:

"Göçmenler, çalışma yaşındaki nüfusu arttırarak yaşlı nüfusu dengeleyebilir ve emeklilik maaşlarını ödeyen Sosyal Güvenlik Dairesi’nin ödeme gücünü arttırabilir. Ancak bu durumun bir çözüm olacağını sanmıyorum. Ama yine de göçmenler, Amerika’nın nüfusunun, Batı Avrupa’daki bazı ülkelere ya da Japonya’ya benzemesini engellemede büyük rol oynuyor.”

2010 Dünya Nüfus Veri Sayfası, 200 ülkenin nüfusuyla ilgili ayrıntılı bilgi içeriyor. Bu bilgiler ülkelerin kaynaklarına, demografik bulgulara, devlet daireleri ve uluslararası kuruluşların yaptırdıkları araştırmalara dayanıyor. Nüfus Referans Dairesi Başkanı Bill Butz, sundukları verilerin, nüfus büyümesinin sağlık, ekonomi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini daha açık olarak ortaya koyacağını umuyor.