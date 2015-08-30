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Yaşam

Dünya nüfusu 2050'de 10 milyar olacak

BM verilerine göre nufüs artışın en fazla olacağı bölge Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahra Altı ve Afrika olacak

30 Ağustos 2015 18:58

Dünyanın, önümüzdeki yüzyılda insan nüfusundaki büyük artış için yeni bir yer bulması gerekebilir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan modelleme çalışmalarına göre, nüfus artış hızında büyük bir değişim olmaması durumunda, dünya nüfusunun 2100 yılı itibariyle 4 milyar artması bekleniyor.

BM Nüfus Dairesi Müdürü John R.Wilmoth’un Seattle’da yapılan Ortak İstatistik Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara göre 7,3 milyar olan dünya nüfusunun 2050 senesi itibariyle 9,7 milyar, 2100 senesi itibariyle 11,2 milyara ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun mevcut artışını sürdürmesi durumunda, bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağız.

 

Artışın en fazla olacağı bölge

 

gaiadergi'de yer alan habere göre, artışın en fazla olacağı bölge ise Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahra Altı ve Afrika olacak.

Halihazırda 4,4 milyar nüfusu ile en kalabalık kıta olan Asya; yüzyıl ortasında 5,3 milyar, yüzyıl sonunda ise 4,9 milyar olması beklenen nüfusu ile en kalabalık kıta olma özelliğini sürdürecek.

Devletler ülke politikalarını belirlerken nüfus artış hızını göz önünde bulundurmak zorunda. Yüksek doğurganlık oranına sahip ülkelerde, hızlı nüfus artışı; çevresel (kaynak kıtlığı ve çevre kirliliği), sağlık ile ilgili (anne, bebek ölümleri), ekonomik (işsizlik, düşük maaş ve yoksulluk), hükümet ile ilgili (sağlık, eğitim ve altyapı yatırımları) ve sosyal (siyasi karışıklık ve suç) konularda problemleri arttırabilir.

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