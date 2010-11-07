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Politika

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ ANKARA (A.A)

07 Kasım 2010 16:33

-DÜNYA NÜFUS GÜNÜ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Diğer birçok ülkeden farklı olarak genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin bu gücünü, milletçe en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkelerin gücünün ve geleceğinin en önemli göstergelerinden birisinin de genç, etkin, eğitimli ve nitelikli nüfus olduğunu belirtti. ''Ne mutlu bize ki bugün milletçe genç bir nüfusa sahibiz'' diyen Erdoğan, dengeli bir artışla nüfus yapısındaki kaliteyi yükseltmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel imkanların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamanın öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yetenek, bilgi birikimi ve çalışkanlıklarını her fırsatta ortaya koyan başarılı gençlerimize özel bir önem veriyor, onlarla birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğine umutla, güvenle bakıyoruz. İnanıyorum ki diğer birçok ülkeden farklı olarak genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin bu gücünü, milletçe en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Düzenlenen etkinliklerin bu konudaki bilinç düzeyini artırmasını diliyor, bu açıdan bizim için son derece anlamlı olan Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.''

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